Verdachte Frank Masmeijer: Er komt een speelfilm over mijn leven

In een interview dat de voormalige showmaster gaf aan Spreekbuis geeft hij aan de naderende uitspraak van de Belgische rechter 'best spannend' te vinden. En ook dat de door hem genoemde filmplannen uiterst serieus zijn. Zo zou mediaondernemer Richard Otto, die bezig is met een tv-serie over Vroom & Dreesmann met hem in zee willen. De uitspraak - na acht maanden in voorarrest weer terug in de cel of niet - houdt hem echter meer bezig.



Masmeijer: ,,De laatste nachten slaap ik nog goed, maar de nacht voor de uitspraak zal ik uiteraard wat onrustiger slapen. Ik heb tweeëneenhalf jaar moeten wachten voordat de rechter eindelijk uitspraak gaat doen. Het voelt daardoor ook als een soort bevrijding. Ik ben straks opgelucht als ik weet waar ik aan toe ben. Het wordt tijd dat ik weer opnieuw kan beginnen.''



Masmeijer, over wie al een tv-documentaire is gemaakt en een boek verschenen, is niet van plan om naar de uitspraak te gaan. ,,Er zal vrijdagochtend veel pers bij de rechtbank aanwezig zijn en ik wil niet als een ‘aap in een kooi’ daar gaan zitten. Ik ga daarom, ook op aanraden van mijn advocaat, thuis zitten en wachten op het telefoontje.'' Daarna overweegt hij pas of hij samen met zijn advocaat Gert Jan Knoops in tv-programma’s gaat zitten.