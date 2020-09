‘Vergeetachtige’ Jort Kelder valt in de smaak als nieuwe host Op1

Na een zomer vol invallers als Tim Hofman is Kelder komend seizoen de nieuwe afgevaardigde van omroep WNL in Op1, naast Welmoed Sijtsma. Hij vervangt Quote-hoofdredacteur Sander Schimmelpenninck, die opstapte omdat hij als presentator nauwelijks een eigen draai kon geven aan de best bekeken talkshow van het land. Kijkers reageerden enthousiast op Kelders eerste keer, bijvoorbeeld grappend dat hij liet zien ‘hoe het Welmoed’.