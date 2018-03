Verhaal O.J. Simpson nog niet uitverteld: nieuwe details in tv-special

De Amerikaanse tv-zender Fox komt met een twee uur durende special, waarin tapes worden vrijgegeven van een interview dat de voormalig American football-ster in 2006 gaf. Hierin geeft Simpson expliciete details over de avond waarop Nicole en Ron vermoord werden. Hoewel O.J. na een lang en publiekelijk proces werd vrijgesproken van de moord op zowel zijn ex-vrouw als haar vriend, werd hij in hoger beroep alsnog schuldig gevonden en moest hij een bedrag van bijna 28 miljoen dollar betalen aan de families van de slachtoffers. In 2007 bracht Simpson een boek uit, waarin hij beschreef hoe hij de moorden gepleegd zou hebben, als hij ze daadwerkelijk gepleegd had.