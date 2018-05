Verhoeven werkt weer aan Nederlandse film

Verhoeven leerde tijdens het maken van Steekspel, een film die in stukjes werd gemaakt, veel nieuwe Nederlandse acteurs kennen. De 79-jarige regisseur vindt het naar eigen zeggen ontzettend leuk om nog een keer iets te doen met de nieuwe generatie. ,,Bovendien vind ik het heel fijn om op een set weer eens heel direct te kunnen zeggen wat ik denk. In het Frans of Engels kan ik mij toch moeizamer uitdrukken; je mist een bepaald gemak als je dingen moet uitleggen in een taal die je niet van nature hebt meegekregen."