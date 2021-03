Verkiezingsavond op tv: zege zonder gehos, nederlaag in stilte

Wat gaan we zien?

Als vanouds strijden twee omroepen - NOS en RTL - vanavond om de kijker, maar in tijden van een pandemie is óók een verkiezingsavond anders dan anders. Waar verslaggevers normaal in volle kroegen of theaters verslag doen van de winnaars en verliezers, zijn vrijwel alle partijbijeenkomsten in klein comité. ,,Op de vorige verkiezingsavonden stond ik als verslaggever op locatie. Veel drukte, hossende leden, dat zal nu heel anders zijn. We zullen geen ‘oeh’s’ en ‘ah’s’ horen vanuit een kleine menigte”, zegt Fons Lambie, de politieke verslaggever die aan tafel zit bij Eva Jinek. Haar talkshow, gewoon in de studio in Amsterdam, staat geheel in het teken van de verkiezingen.