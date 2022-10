Verkoop jeugdboeken stijgt in Kinderboekenweek met 71 procent

De verkoop van boeken - en jeugdboeken in het bijzonder - is flink gestegen tijdens de Kinderboekenweek. De totale boekenverkoop nam de afgelopen week toe met 21 procent. Voor kinderboeken ligt dit groeipercentage zelfs op 71 procent. Dat heeft boekenkoepel CPNB vandaag bekendgemaakt.

Hiermee is deze editie volgens het CPNB bovengemiddeld succesvol. De grote piek aan aandacht voor kinderboeken in de media is doorgaans altijd terug te zien in de verkoopcijfers. Maar in 2021 bedroeg de stijging van de afzet 49 procent.

Eerder deze week werd al duidelijk dat de helft van de Bestseller 60, de lijst van best verkochte boeken in Nederland, deze week bestaat uit jeugdboeken. Op de eerste plek staat Egalus van Marije Tolman, het Prentenboek van deze Kinderboekenweek. Een andere opmerkelijke stijger is de winnaar van de Gouden Griffel, het boek Films die nergens draaien van Yorick Goldewijk. Deze titel stijgt van plek 34 afgelopen week naar de vierde plek deze week.

Gouden Penseel-winnaar, Terra Ultima van Raoul Deleo, keert terug in de lijst op de 18e plek. Andere succestitels die opvallen in de lijst zijn SuperDolfje en de Groene Gigant van Paul van Loon, Oom Onkruid van Tosca Menten en De waanzinnige boomhut van 13 verdiepingen van Andy Griffiths. De kinderboekenschrijver was de afgelopen dagen in Nederland en bezocht een flink aantal kinderboekwinkels.

