Verlegen Pip stoft blootfoto af en Gerard viert alvast subtiel kerst

Tim Hofman is op Koh Lipe voor een instagramwaardige foto in een boom geklommen. De BOOS-presentator is zo trots op zijn torso dat hij spreekt van een Sexpeditie Robinson.

Jim Bakkum is extra trots op zoon Lux nu zijn first born zijn zesde verjaardag viert. De zanger kan niet wachten op de man die hij wordt, maar mag ook nog onbevangen blijven.

Bibi Breijman hoopt met een rondje in haar favoriete bolide de weeën op te wekken. De vlogster is deze week uitgerekend van haar eerste kindje, voor haar vriend Waylon wordt het zijn tweede.

Voor Kees Tol was een van zijn mooiste avonturen ooit meedoen aan Wie is de Mol?. De Volendammer had de eer in Zuid-Afrika het mollengeld te verduisteren.