Vermakelijk getut rondom de prettig gestoorde rasartiesten Plien & Bianca

Fris welkom voor konings­paar in Noorwegen

Koning Willem-Alexander is vanochtend samen met koningin Máxima op het voorplein van het Koninklijk Paleis in Oslo verwelkomd door koning Harald en koningin Sonja aan het begin van het staatsbezoek aan Noorwegen. Bij de begroeting was ook kroonprinses Mette-Marit aanwezig. Kroonprins Haakon moest uit voorzorg afzeggen vanwege een verkoudheid.

9 november