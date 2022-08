Vermeend slachtoffer getuigt voor eerste keer in misbruikzaak tegen R. Kelly

Een van de vermeende slachtoffers van R. Kelly zal getuigen in de misbruikzaak tegen de zanger die morgen van start gaat in Chicago. Dat melden Amerikaanse media.

Het is de eerste keer dat de vrouw, die nu in de 30 is, zal praten over het vermeende wangedrag van de 55-jarige Kelly. In de rechtszaak zal ook een video worden vertoond waarop zij en de zanger samen te zien zouden zijn. Volgens de openbaar aanklagers heeft Kelly ‘honderden keren’ seks met haar gehad toen ze nog minderjarig was.

De desbetreffende video werd in een eerdere rechtszaak in 2008 ook al vertoond. De zanger werd toen vrijgesproken van alle aanklachten wegens kinderporno. Volgens de openbaar aanklagers kwam dat onder meer doordat Kelly destijds de vermeende slachtoffers had gemanipuleerd en betaald om niet de getuigen. Daarmee zou hij de ‘rechtsgang hebben belemmerd’. Dat is dan ook een van de aanklachten die aan bod komen tijdens de zaak in Chicago.

Seksueel misbruik

Kelly staat in Chicago ook terecht voor meerdere aanklachten van seksueel misbruik van minderjarigen en voor onder meer het vervaardigen van kinderporno. Eind juni werd Kelly in New York al schuldig bevonden voor onder meer het leiden van een organisatie die als doel had vrouwen en minderjarige meisjes te misbruiken. De zanger, die al sinds 2019 vastzit, werd veroordeeld tot een celstraf van dertig jaar.

De zanger wordt al sinds de jaren negentig beschuldigd van (kinder)misbruik. Kelly heeft altijd gezegd onschuldig te zijn.

