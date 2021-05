Vermeend slachtoffer Kevin Spacey moet identiteit bekendmaken

De anonieme aanklager staat enkel bekend als ‘CD’ en wordt bijgestaan door acteur Anthony Rapp, die ook een aanklacht tegen de acteur indiende. ‘CD’, die nu in de 50 is, zegt dat de nu 61-jarige Spacey hem in de jaren 80 seksueel heeft misbruikt. Hij was toen 14 jaar oud. ‘CD’ diende de aanklacht afgelopen september in en vraagt om een schadevergoeding van zo’n 33 miljoen euro.