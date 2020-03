Veronica Inside heeft geen zin in ‘geflopt’ Ladies Night: Laten ons niet misbruiken

Gisteravond begon de discussie op de bank bij Merel Westrik in Ladies Night. Er werd gesproken over een mogelijke cross-over met Veronica Inside . Maar toen er teruggeblikt werd op een opmerking van René van der Gijp over Manon Meijers, bleek bijna de gehele bank geen hoge pet op te hebben van hun mannelijke collega's bij Talpa. Olcay Gulsen noemde het VI-trio in de uitzending van Ladies Night ‘drie fucking irritante, lelijke leeghoofden, eikels gewoon’.

Derksen laat dan ook weten geen enkele reden te zien om aan te schuiven bij Ladies Night. Van der Gijp analyseerde ondertussen waarom het programma niet loopt. Hij had de column van Angela de Jong gelezen over Ladies Night: ,,Die column sloeg de spijker op zijn kop. Het programma gaat nergens over. Het is een waanzinnig programma, niemand grijpt daar in. Er moet een kapstok zijn waar je een programma aan ophangt. Het gaat nergens over en dat is best wel pijnlijk als je ernaar zit te kijken. Zo’n meisje als Olcay Gulsen: waar heeft zij verstand van? Linda zit er omdat ze Linda is, maar niet omdat ze veel te vertellen heeft. Het is niks. Dat moeten die mensen zelf ook wel zien.”