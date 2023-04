Verrader vecht tegen tranen na beladen ronde tafel: ‘Je zit helemaal fout’

Het spel in de RTL 4-hit De verraders ziet er sinds vrijdagavond compleet anders uit. Een grote smaakmaker verdween ineens van het toneel, waarna een van de verraders zich onterecht veilig waande, met emoties tot gevolg. Let op: dit artikel bevat spoilers.

Of je haar nou leuk vindt of niet, youtuber Selma Omari (28) was de afgelopen weken onmiskenbaar een van de grootste smaakmakers ooit in De verraders. Ze zat als getrouwe in het spel, dat voor haar soms wel een échte levensmissie leek.

Als ze dacht een verrader in het vizier te hebben, rustte ze niet voordat ze de rest van de groep had overtuigd en de persoon aan de ronde tafel werd verbannen. Het verbale bloed droop meermaals van de muren na haar meedogenloze betogen, maar wat hielp: ze had het soms helemaal bij het juiste eind.

Dat maakt haar ideaal voor mooie televisie, maar een gevaar voor de saboteurs, beseften ook de resterende verraders Sander Huisman en Jan Slagter. Ze besloten haar te vermoorden, en daarmee veranderde het vuur in het hart van het spel van karakter. Kon je je er vorige week nog aan branden, nu kon je je er vooral aan warmen, bleek tijdens de ronde tafel aan het einde van de aflevering.

Selma Omari werd vermoord in De verraders.

Daar kwam de nachtmerrie van Omroep Max-baas Jan Slagter uit. Hij had nog zo gehoopt dat hij veilig was, dat hij genoeg mensen ervan had kunnen overtuigen dat Ferri Somogyi degene was die de boel belazert en die de groep moest verbannen. ,,Je zit helemaal fout’’, zei Jan nog, toen bleek dat zelfs mede-verrader Sander zichzelf redde door ook op hem te stemmen. Jans plan slaagde niet. De groep droeg hem vooral een verspreking na van de ochtend, waarbij hij in de context van verraders per ongeluk sprak van ‘ik’.

Wat nu?

Hoewel het merendeel van de groep ervoor koos hem te verbannen, deden de spelers dat lang niet zo fel als Selma zou hebben gedaan. Het afscheid van de nestor, de éminence grise, zoals Pernille La Lau hem noemde, was liefdevol en empathisch. Want Jan was moe, zei hij emotioneel. Hij moest even zwijgen om de tranen te bedwingen. Moe van de hele dag en nacht aanstaan.

,,Getrouwe wás ik’’, sprak Jan voor de groep na zijn verbanning. ,,En ik ben een verrader geworden.’’

Jan Slagter vocht tegen de tranen in De verraders.

Een golf van blijdschap ging door de groep. In zijn laatste gesprek met de camera stonden de tranen Jan achter de ogen. ,,Het zijn mooie mensen, echt waar. Je moet niet spelen om niet te verliezen, je moet spelen om te winnen. Dan moet je af en toe je nek uitsteken en iets durven doen. Dan ben je echt, in mijn ogen, een winnaar.’’

Met Jan uit het spel was er slechts één verrader over: Sander. Die moest daarom iemand van de getrouwen ‘chanteren’, oftewel dwingen zich bij hem te voegen. Wie hij koos om het ultieme duo te vormen? Zijn broer en mede Kris Kross Amsterdam-lid Jordy.

