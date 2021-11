Verrassing bij Expeditie Robinson: ‘Wat is hier gebeurd?’

Niet de kandidaten van Expeditie Robinson waren vanavond verbluft, teleurgesteld of verbijsterd over de uitkomst van de eilandraad. Het leken ditmaal de presentatoren Kaj Gorgels en Nicolette Kluijver. ,,Wat is hier gebeurd?”, vroeg Gorgels aan de groep.

De aflevering van vanavond kende veel emotie. Met frustratie bij Rob Geus, die zijn hengel maar niet in elkaar kon krijgen. Met verdriet en heimwee van diezelfde Geus en ook Dyantha Brooks. Ze missen hun kinderen. Dyantha is moeder van een zoontje, Rob vader van een dochter uit een eerder huwelijk en van een zoontje met zijn huidige vrouw. ,,Ik heb een lotgenoot in jou gevonden”, zei Dyantha tegen Rob. ,,Wij hebben beiden kleine kinderen. Die van mij is drieënhalf.” Rob: ,,Die van mij ook. Moeilijk hè. Ik denk er dagelijks aan.”

Hoe Rob Geus naar Kroatië vertrok? Zijn zoon stond aan de deur. ,,Hij zei: ‘Ik ga je missen’.” Bij het terugdenken eraan liet Rob de tranen vloeien, en brak ook Dyantha. Zij: ,,We weten, er komt een einde aan. Hij gaat trots zijn op papa.” En later: ,,Ik had niet verwacht dat ik met Rob Geus in Kroatië zou gaan huilen. Het leven kan raar lopen.”

Zwarte stem

In de aflevering hintte Dyantha op een vrijwillig vertrek, juist vanwege de heimwee naar huis, maar toch dachten de kijkers aan andere namen toen de Eilandraad aanstaande was. De naam van Rob Geus (zwarte stem) kwam voorbij en ook Sylvana leek niet safe.

Of de kandidaten het nu verborgen hadden gehouden voor de makers en camera’s, bleef onduidelijk. Presentatoren Kaj Gorgels en Nicolette Kluijver reageerden in ieder geval verrast toen Dyantha met zeven tegenstemmen naar huis werd gestuurd. Exprés naar huis liet sturen, zo bleek toen Gorgels vroeg: ,,Wat is hier gebeurd?”

De uitleg van Dyantha: ,,Ik heb met het hele kamp besproken dat voor mij de expeditie voldaan voelt. Ik weet dat dat op sommige mensen kan overkomen als opgeven. Dat is ook zo, maar ik heb mijn doelen behaald en merkte dat de behoefte om naar huis te gaan steeds groter werd. Ik wil heel graag naar mijn kleine mannetje.”

Volledig scherm Dyantha Brooks, Rob Geus en Sandra Ysbrandy. © RTL 4

