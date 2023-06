Verrassing: Foo Fighters blijken achter mysterieuze Glastonbury-act The Churnups te zitten

Grote verrassing voor het publiek op Glastonbury: Foo Fighters zat achter de mysterieuze band The Churnups. Rond 19.00 uur Nederlandse tijd betraden de leden van de band de Pyramid Stage, het hoofdpodium van het Britse festival. ,,Jullie wisten al de hele tijd dat wij het waren”, riep Grohl tijdens het optreden dat ruim een uur duurde. ,,We kunnen niet zo goed geheimen bewaren.”

Zonder aankondiging begon het optreden met de song All My Life, tot grote vreugde van de fans. ,,All right motherfuckers, let’s dance”, riep Grohl toen het nummer afgelopen was. ,,We hebben maar een uurtje, dus we gaan proberen zoveel mogelijk songs te spelen!”

De band ging helemaal los volgens de website NME. Grohl speelde een stukje van het nummer Enter Sandman van Metallica om daarna de welbekende riff van Paranoid, de beroemdste track van Black Sabbath, aan het publiek te laten horen. Daarna zette Foo Fighters een knallende versie van The Pretender in.

Dochter

Grohl haalde ook zijn dochter Violet op het podium. Samen zongen ze Show Me How. De song had Grohl voor zijn moeder geschreven, vertelde hij het publiek. De zang ging niet helemaal goed, constateerde de frontman toen het lied voorbij was. ,,Geweldig om met je dochter op het podium te staan en dan vals te zingen.”

Al dagen werd gespeculeerd over het optreden van The Churnups. De speculaties dat het om Foo Fighters zou gaan, namen op vrijdag toe toen Grohl op het festivalterrein werd gespot. Fans waren ervan overtuigd dat het niet om een oude foto ging, omdat de frontman te zien was bij de apparatuur van Arctic Monkeys. Die band speelt later op vrijdag op de Pyramid Stage.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: