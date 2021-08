Verrassing in Robinson! Rob Geus is terug en belooft: ‘Ik gooi geen eten weg’

Honger

Het is al gezegd: dit wordt een heel andere Robinson dan anders. Vanwege de pandemie in Kroatië en niet op de Filipijnen. En zwaarder dan ooit, stelde Nicolette Kluijver op de persdag. Ze kan het weten: ze presenteert het programma al jaren. Er was veel meer regen, meer koude en meer honger. Geen cassave, geen bananen, geen kokosnoten. ,,En eigenlijk besef je dat pas echt als je op dat eiland zit en iemand met een lente-ui aan komt’’, zei René van Meurs. Wat zeevruchten, slakken en uien. Of ze dan niet de hele dag uit hun mond stonken? Ja hoor, een beetje wel. En een tandenborstel heb je niet. Poetsen doen ze met houtskool. Van Meurs: ,,Wel eerst even af laten koelen.’’