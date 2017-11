Verrassing! Máxima op dubbele espresso bij vluchtelingen

In wat vroeger de wasserij van de gevangenis, worden deze ‘nieuwkomers’ door de Refugee Company klaargestoomd voor de Nederlandse arbeidsmarkt. Als barista, kok, zeefdrukker, reparateur van zonnepanelen, noem maar op. Máxima bracht vanmiddag een onaangekondigd werkbezoek aan het initiatief in de hoofdstad, wat verrukte reacties bij de vluchtelingen opriep.

,,Sinds ik in Nederland ben, zie ik u op de televisie en droom ik er van om u te mogen ontmoeten’’, vertelde Anisa Mahmoud Hussein uit Jemen tegen Máxima, terwijl ze de handen van de koningin stevig vasthield. Zij werkt bij de Refugee Company in de keuken, net als Zohreh Modaberri. Thuis, in Iran, kookte ze alleen voor familie en vrienden. Begin september kwam ze terecht bij de Refugee Company, waar haar talent achter de potten, fornuis en snijplank direct werd herkend. Morgen begint ze met een vaste baan in de keuken van het chique Amsterdamse restaurant Huize Frankendael. ,,Fantastisch, wat goed van u", vond Máxima, die zei zich te kunnen voorstellen dat het initiatief ‘inspirerend’ is voor vluchtelingen. ,,Voor een nieuwe stip aan de horizon’’, merkte ze op.

Bij het instappen in haar auto werd ze aangeklampt door een vrouwelijke, Iraakse vluchteling, die onzeker over hun toekomst in Nederland nu twee jaar in het asielzoekerscentrum in de voormalige gevangenis verblijft. De vrouw wilde haar verhaal kwijt bij Máxima, die begripvol knikte, maar geen tijd had voor een lang gesprek. Een beveiliger van de koninklijke familie verwijderde de vrouw met zachte hand voor de Audi van Máxima, waarna de auto met de koningin kon vertrekken.