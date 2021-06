Verrassing van dochter voor ernstig zieke Ernst Daniël Smid roert kijkers tot tranen

video'sZangeres Coosje Smid heeft gisteravond diepe indruk gemaakt toen ze haar ernstig zieke vader Ernst Daniël verraste met een optreden bij Humberto . Na een gesprek over de slopende ziekte van Parkinson kwam haar versie van Als je overmorgen oud bent flink binnen bij tafelgasten en kijkers thuis. Ook Ernst Daniël zelf was duidelijk geraakt én trots. ,,Wat een cadeau.’’

,,Jezus’’, zei een verraste Ernst Daniël Smid toen Humberto Tan zijn dochter aankondigde aan het einde van de RTL 4-talkshow. Terwijl de eerste pianonoten klonken, pakte hij met zijn rechterhand het glas water voor hem. Die hand trilde zodanig, dat hij zijn linkerhand moest gebruiken om het glas stil te houden. 609.000 kijkers zagen hoe de baritonzanger (68), voorheen imposant en sterk, nu zelfs met zoiets kleins grote moeite heeft.

Het komt door parkinson, een ongeneeslijke, progressieve ziekte waarbij zenuwcellen in de hersenen afsterven, waardoor bijvoorbeeld bewegingen niet goed meer worden aangestuurd. Het trillen is een bekend symptoom, maar er is ook een meer verborgen kant. Zo kunnen patiënten soms moeilijk denken en lopen.

Quote Het is toegeven dat de afbraak definitief inzet Ernst Daniël Smid

Er is meer onderzoek nodig en daarom zijn Ernst Daniël en Rob de Nijs, die de ziekte ook heeft, het gezicht van een nieuwe campagne. Samen met andere bekende artiesten namen ze het lied De muziek gaat altijd door op om aandacht te vragen. Bij Humberto vertelden ze ook over hun eigen ervaringen.

Volledig scherm Coosje Smid zong een lied voor haar vader en Rob de Nijs. © RTL

Niet het laatste stukje verpesten

,,Ik ben een compleet ander mens geworden’’, zei Ernst Daniël. Snel oud, krom lopend. Het ergste is nog ‘die verdomde tremor’, zoals het trillen wordt genoemd. Want hij voelt zich vanbinnen prima, maar moet soms van ellende op zijn handen gaan zitten.

Anders dan Rob de Nijs vindt Ernst Daniël het moeilijk om openlijk over zijn ziekte te praten. ,,Het is toegeven dat de afbraak definitief inzet’’, aldus Ernst Daniël. ,,Ik had me mijn oude dag heel anders voorgesteld.’’ Maar je moet je als parkinsonpatiënt niet verstoppen, betoogde hij. De zanger houdt zich vast aan een uitspraak die De Nijs onlangs deed. ,,Ik heb een mooi leven gehad en ik laat niet het laatste stukje verpesten.’’

Volledig scherm Ernst Daniël Smid bij Humberto. © RTL

De rauwe eerlijkheid, afgewisseld door de soms zwarte grapjes tussen hem en De Nijs, raakte kijkers. ‘Heftig om te zien hoe deze legendarische mannen zich zo kwetsbaar opstellen. Respect dat ze dit doen!’ luidde een van de vele berichten op Twitter, waar het programma trending topic was.

Kippenvel

Sommige mensen met parkinson hebben baat bij muziek, vertelde neuroloog Bas Bloem in de uitzending. De ‘automatische piloot’ in hun hersenen is kapot, maar door muziek kan de productie van het stofje dopamine op gang komen, waardoor ze bijvoorbeeld weer eventjes goed kunnen bewegen. Des te passender was de verrassing voor de twee mannen van Ernst Daniëls dochter Coosje.

Volledig scherm Ernst Daniël genoot zichtbaar van de verrassing van zijn dochter. © RTL

,,Hé pap’’, zei de zangeres voordat ze Als je overmorgen oud bent van Jules de Corte zong, dat gaat over de vraag wie er nog voor je zorgt als het slechter met je gaat en je uiteindelijk sterft. De gasten keken ademloos toe en bij Jack van Gelder stonden de tranen in zijn ogen. Hij was niet de enige. ‘Wat deed je dat geweldig’, richtte een kijker zich op Twitter tot Coosje. ‘En ook zo professioneel, ik jankte de tranen uit m’n kop.’ En een ander: ‘Kippenvel all over.’

Coosje eindigde met een handkus voor haar vader, die er meteen een teruggaf. ,,Wat een cadeau’’, zei hij dankbaar. ,,Ze zingt goed’’, vulde Rob de Nijs aan. ,,Ja’’, lachte Ernst Daniël. ,,Dat heeft ze niet van een vreemde.’’

Bekijk het hele interview met Ernst Daniël en Rob hieronder:

