Verrassing van wereldformaat: Natalia sleurt Amerikaanse Anastacia podium op van BuikRock

,,Geef een daverend applaus voor mijn lieve vriendin: Anastacia!” Het was dé verrassing van het weekend op BuikRock, een klein festival in West-Vlaanderen. Anastacia (52) werd plots het podium opgesleurd door haar boezemvriendin en zangeres Natalia Druyts, om een duet met haar te zingen.

Wie de Kempense diva op sociale media volgt, kon in de namiddag al opmerken dat haar Amerikaanse vriendin in het land was opgedoken. Na een bezoekje bij haar thuis en aan kleine Bobbi-Loua, waar Anastacia peetmoeder van is, waren de twee samen op weg richting West-Vlaanderen. Richting het optreden van Natalia later die dag op BuikRock. Maar dat ze ook samen op het podium zouden belanden, dat was een grote verrassing.

Natalia, stralend in een strak geel jurkje waarin haar vijf maanden bolle buikje centraal stond, zette na enkele nummers plots I’m Outta Love van Anastacia in, en daar stond ze. ,,Geef een daverend applaus voor mijn lieve schat, Anastacia!” schreeuwde Natalia het uit. Meer dan dertig miljoen verkochte platen wereldwijd, maar zaterdag doodgewoon in een jeans en sweater op een weide in Deerlijk - een dorp dat zonder ereburger Niels Destadsbader überhaupt niet eens bekend zou zijn bij de doorsnee Vlaming.

Interviews gaven ze niet, maar in de backstage werd duidelijk hoe de twee boezemvriendinnen genoten van elkaars weerzien, na een gemis van maanden door corona. De twee leerden elkaar kennen in 2011, toen Natalia de Amerikaanse ster wist te strikken als special guest voor haar Sportpaleisconcerten in Antwerpen. Nadien hielden ze contact en groeide een innige vriendschap. De Kempense was erbij als steun en toeverlaat toen Anastacia een tweede keer vocht tegen borstkanker. Dat was in 2013 - een eerste keer werd ze al gediagnosticeerd met borstkanker toen ze 34 was. Dat Natalia vorig jaar Anastacia uitkoos als meter van haar eerste kindje, is hun bekroning van echte vriendschap.

Volledig scherm Natalia & Anastacia op BuikRock. © Joel Hoylaerts / Photo News

