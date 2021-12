Verslaafde Dan Karaty bereikte na 25 jaar dieptepunt toen dochter zei: ‘Papa, je ziet er niet zo goed uit’

Dat vertelde Dan gisteravond in Beau. Karaty hield zijn verslaving altijd verborgen voor zijn dochter Quinn en zoon Daniel. Zijn belangrijkste levensdoel was om voor hen een held te zijn. Maar tijdens de pandemie lukte dat niet.

De kinderen waren veel thuis en zagen hun vader elke dag met een glas wijn. Na een ‘bijzonder slechte avond’ vol drank werd hij ‘s ochtends wakker. ,,Ik voelde me verschrikkelijk en zag er verschrikkelijk uit. Mijn dochter, een soort miniversie van mij, kwam naar me toe. Ze keek naar me en zei: ‘Papa, je ziet er niet zo goed uit.’ Dat moment, dat zij naar me keek en zag dat ik niet mezelf was, dat er iets mis was... Toen ging ik naar mijn vrouw en zei: ik kan dit patroon niet alleen doorbreken. Ik moet hulp zoeken.’’

Zijn vrouw Natasha, met wie hij al vijftien jaar samen is, wist al sinds de start van hun relatie van zijn probleem. Op zijn werk hadden collega’s als Chantal Janzen geen idee.

Hoewel hij de verslaving niet onder controle had, was hij wel een ‘gedisciplineerde’ drinker: tijdens opnames van bijvoorbeeld Holland’s got talent was hij naar eigen zeggen nooit onder invloed. ,,Ik zorgde er altijd voor dat ik niet in de problemen kwam. (...) Ik dronk niet voorafgaand aan shows, omdat ik doodsbang was dat iemand het ontdekte.’’

Zichzelf zijn was zwaar

Karaty dronk vooral om de angstgevoelens te onderdrukken die hij vanaf zijn twintigste kreeg. Hoewel hij niet weet of hij ging drinken vanwege de angst of juist angst kreeg door het drinken, merkte hij dat de alcohol hem kalmeerde. En zodra hij niet dronk, bijvoorbeeld tijdens werk, worstelde hij weer.

,,Als ik aan het werk was als jurylid, daar genoot ik van’’, zei hij. ,,Het ging om de momenten tussendoor. Zoals backstage, als ik een beetje met mensen moest kletsen. Als de camera’s uit waren, tijdens reclameblokken, daar kon ik niet mee omgaan. Als ik mijn rol kon spelen en aan het werk was, dat was oké. Als ik mezelf moest zijn, dat was zwaar.’’

Hij keek alleen maar uit naar het moment dat hij kon vertrekken om te gaan drinken. Eenmaal alleen dronk hij meestal tot hij in slaap viel. ,,Hoeveel wilskracht ik ook had in andere delen van mijn leven, ik kon zulke wilskracht niet opbrengen als het om drinken ging. De drank had controle over mij.’’

Uiteindelijk ging hij naar de Anonieme Alcoholisten en kickte hij af. ,,Dat helpt me’’, aldus Dan. Hij voelt zich goed, maar is ‘doodsbang’ voor een terugval. Hij sprak met mensen die eerder een terugval hadden en leerde wat je moet doen om dat te voorkomen. ,,Dat ik dit nu deel en aan de wereld vertel, dat ik niet bang ben om het toe te geven, is een van die stappen.’’

