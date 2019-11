Verstopte stembriefjes en mislukte plannetjes

Honger

Allereerst: het was geen doerian vorige week die Hugo in de boom zag, maar jackfruit, althans zo mailde Joyce me deze week. ‘Heerlijk geurend zoet van smaak als het rijp is’, schreef ze. ,,En als het nog groen is zou je het kunnen koken in kokosmelk’. Over honger gesproken. Laatst hoorde ik dat je van veel denken, honger krijgt. En hoe zit dat andersom? Ga je van honger beter denken? Anders denken? Helemaal niet denken? Bij sommige dialogen wordt helemaal niet gedacht, krijg je het idee. Die tussen Eva Koreman en Fien Vermeulen bijvoorbeeld. Eva tegen Fien: ,,Ik heb op jou gestemd, omdat ik niet op Thomas kon stemmen.”