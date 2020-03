Vervalste Marco Borsato-tickets en verzonnen escortgirls: rechtenstudent (21) blijkt meesteroplichter

Een 21-jarige rechtenstudent uit het Belgische Mol heeft tientallen mensen opgelicht via internet, onder wie ook fans van Marco Borsato. De man verkocht via een Belgische verkoopsite valse e-tickets van sport- en muziekevenementen.

De student lokte mensen ook in de val met onbestaande escortvrouwen. ,,Klanten dachten dat ze een escort geboekt hadden. Nadat hij aan de ingang van het hotel het geld geïncasseerd had, bleek er helemaal geen escortdame in de hotelkamer te wachten.”

Tal van valse profielen had hij aangemaakt op de website 2dehands.be, zowel profielen van mannen als van vrouwen. Met die profielen bood de 21-jarige B.B. uit Mol bijna 2,5 jaar lang tickets aan voor onder meer sport- en muziekevenementen. Hij was nog maar net 18 jaar en begonnen aan een opleiding Rechten toen hij startte met de oplichting.

Tomorrowland

De lijst met vervalste tickets is gigantisch: Tomorrowland, Pukkelpop, Rock Werchter, Bruno Mars, U2, Clouseau, Marco Borsato en ga zo maar door. Alles vervalste hij. Maar ook sportliefhebbers waren niet veilig. Zo lichtte hij mensen op die tickets voor Roland Garros, Club Brugge of Royal Antwerp FC wilden kopen. En zelfs de Dodentocht (populaire wandeltocht in België, red.) of musicals zoals 40-45 ontsnapten niet aan de oplichter.

,,Zijn werkwijze was vaak hetzelfde. Dan liet hij mensen betalen, maar stuurde hij na die betaling nooit tickets op. En op andere momenten bezorgde hij na betaling valse e-tickets voor de evenementen. De slachtoffers hadden de oplichting vaak pas door wanneer hen de toegang werd geweigerd aan het concertgebouw”, aldus de openbaar aanklager.

Escortgirl

De oplichting van de rechtenstudent beperkte zich niet tot het vervalsen van tickets. Hij bood ook fictieve escortdiensten aan via de website redlights.be. ,,Mensen die ingingen op de valse escortadvertenties werden naar hotels in Geel of Westerlo gelokt. Als zogezegde stiefbroer van de escortgirl nam hij in de buurt van het hotel het geld in ontvangst. Maar wanneer de klanten dan in het hotel aankwamen, bleek dat er helemaal geen escortdame op hen aan het wachten was.”

De student startte zijn oplichtingspraktijken eind 2016. In juni 2018 werd hij een eerste keer opgepakt, maar vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Hij zette zijn oplichtingspraktijken daarna gewoon voort. ,,In augustus 2019 werd hij een tweede keer opgepakt. Maar ook toen had hij zijn les nog niet geleerd. Want ook na een nieuwe voorwaardelijke vrijlating bleef hij op deze manier mensen oplichten”, zegt aanklager Elke Van Dijck. ,,Het ging zelfs zo ver dat zijn eigen moeder en zusje klacht hebben ingediend. Om zelf uit het vizier te blijven, maakte hij misbruik van de bankrekening van zijn zusje.”

Studentenjobs

Justitie eiste een gevangenisstraf van 2 jaar en een boete van 800 euro. De man geeft de feiten toe. Hij had het geld naar eigen zeggen nodig om te studeren. ,,Na de dood van zijn vader in 2014 is de relatie met zijn moeder vertroebeld”, zegt zijn advocate.

,,Toen hij op 18-jarige leeftijd rechten ging studeren, moest hij alles zelf bekostigen. Aanvankelijk combineerde hij de studie met studentenbaantjes, maar hij kon het niet langer aan om altijd te moeten werken en studeren.”