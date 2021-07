Vervolg op The Hitman's Bodyguard drijft op nihilisme

Michael Bryce (Ryan Reynolds) loopt na de gebeurtenissen uit de eerste film rond met een trauma (een waar we vooral om moeten lachen). Stop met je baan als bodyguard en vermijd alle vormen van geweld, is het advies. Maar het mag niet zo zijn, blijkt wanneer Bryce een zonnig eiland bezoekt om in een gewenste zen-status te belanden. Hij heeft amper een ligbed veroverd of hij bevindt zich ineens midden in een schietpartij.