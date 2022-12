'Verwarde' Kanye West prijst Adolf Hitler in talkshow

,,Hitler heeft goede dingen gedaan”, zei West, tegenwoordig ook wel bekend als Ye, onder meer. ,,Ieder mens heeft iets van waarde, en vooral Hitler.” Hij riep vervolgens dat de nazi-dictator verantwoordelijk was voor het uitvinden van snelwegen en microfoons. ,,Ze hebben ook goede dingen gedaan”, zei West later over de nazi’s. Ook stelde hij dat ‘we’ moeten stoppen met ‘het beledigen van de nazi’s’. Op een ander moment zei de rapper duidelijk: ,,Ik hou van Hitler.” Ook maakte West antisemitische grapjes over de voormalige Israëlische premier Benjamin Netanyahu.

Presentator Alex Jones, die recent nog werd veroordeeld tot het betalen van meer dan een miljard dollar aan de nabestaanden van de schietpartij op de Sandy Hook-school, was niet in staat om West onder controle te houden. De rapper had zich ook op een opmerkelijke manier uitgedost. Zo was zijn gezicht volledig verscholen achter een masker.

Eind oktober meldden zich al verschillende oud-medewerkers van Ye bij CNN met het bericht dat West gefascineerd zou zijn door Hitler. De muzikant had zelfs zijn album naar hem willen vernoemen.

West ligt de laatste tijd al onder vuur vanwege verschillende antisemitische tweets. Dat kostte hem onder meer een miljoenensamenwerking met Adidas. Eerder stopten onder meer modehuis Balenciaga en het Amerikaanse agentschap Creative Artists Agency al hun samenwerking met de artiest.

