‘VI-mannen twee keer per avond op tv tijdens EK’

In de EK-periode wordt de radiovariant van Veronica Inside verplaatst naar de middag. Na die radioshow zal presentator Wilfred Genee meteen doorgaan naar de tv-uitzendingen van VI. Zoals bekend blijven de VI-mannen de hele zomer op het scherm, want na het EK zullen zij zeven dagen per week een talkshow verzorgen. ,,Er is dan Tour de France en Olympische Spelen. We komen die tijd wel door”, stelt Derksen. ,,We zijn geen vrienden, maar als wij aan tafel zitten is er chemie en lullen we de tijd wel vol. Dat is tijdens de coronaperiode wel gebleken. Toen er niet gevoetbald werd, moesten wij toch ons programmaatje maken. De directeuren van Talpa hebben toen gedacht: die mannen kunnen overal over praten. Zet ze de hele zomer maar bij elkaar.”