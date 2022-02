Victor Abeln en Jeangu Macrooy in Celebrity MasterChef op Viaplay

Viaplay maakt later de resterende namen bekend. De opnames van MasterChef, van origine een Brits format, zijn dit voorjaar. Celebrity MasterChef zal waarschijnlijk aan het einde van deze zomer te zien zijn. Het eerste seizoen was in 2010 al op de buis, destijds bij Net 5 en gepresenteerd door Renate Gerschtanowitz. Topchef Hans van Wolde was de juryvoorzitter. Daarna volgden reeksen in 2011, 2014 en de laatste, bij SBS 6, in 2018. Andere juryleden door de jaren heen waren onder anderen Peter Lute, Julius Jaspers, Robert Kranenborg en Freek van Noortwijk. De bekendste winnaar is Estée Strooker van het eerste seizoen, die tegenwoordig te zien is bij 24Kitchen.

Viaplay wordt morgen in Nederland gelanceerd. De streamingdienst zal naast sport ook films en series aanbieden. Eerder werd bekend dat ook Dragons’ Den verhuist naar Viaplay.