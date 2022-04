Victoria heeft ‘t aan de stok met de moedermaffia en Glennis deelt levensles

AD Songfestival Podcast ‘Met een goede act kan S10 in top drie van het songfesti­val eindigen’

Nog een goede maand en dan staat het Eurovisie Songfestival weer op het programma. Hoog tijd om vooruit te blikken op het evenement dat dit jaar in Turijn plaatsvindt. Dat doen we met enkele specials van de AD Media Podcast. Deze eerste aflevering is een totaaloverzicht van alle liedjes die er dit jaar toe doen. Goeie liedjes, mooie liedjes, aparte liedjes, wanstaltige folklore, copycats en natuurlijk onze Nederlandse inzending.

2 april