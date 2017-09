Victoria Koblenko 'correct' gekleed: De koningin moet shinen

Koblenko studeerde politicologie en volgt de ontwikkelingen in de Tweede Kamer met veel interesse. ,,Als ik dat pad had gevolgd, had ik hier misschien in een andere hoedanigheid gestaan'', laat ze in dit video-interview weten. ,,Ik ben burger, ik heb plichten en rechten. Ik heb ouders en familie die getroffen worden door goede en slechte maatregelen. Vandaag is niet alleen symboliek, maar ook vooral wat de koning gaat presenteren wat ons land komend jaar te wachten staat.''