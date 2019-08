Victoria Koblenko voelt zich naakt zonder moedervlekje

VIDEO En het Songfesti­val gaat naar... Rotterdam!

15:23 De kogel is eindelijk door de kerk: Rotterdam is mei volgend jaar gastheer van het 65ste Eurovisiesongfestival. De NPO heeft dat bevestigd in een video. Op dinsdag 12 mei en donderdag 14 mei is de Maasstad het decor van de halve finales, met de grote finale op zaterdag 16 mei.