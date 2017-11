Victoria's Secrets peperdure Fantasy Bra kost 1,7 miljoen euro

Jack van Gelder sprak voetbalspel in, maar zonder het woord 'nul'

21:16 Oud-voetbalpresentator Jack van Gelder is in een ver verleden vergeten om het woord 'nul' in te spreken voor Het EK ’96 Voetbalspel, een game dat is ontwikkeld door Davilex. Dat schrijft game-expert Ferdi Nelemans in zijn column op de site Laadscherm.