Videoland komt met Special Forces VIPS met onder anderen Giel Beelen en Dave Roelvink

De Special Forces van Nederland worden gevormd door het Korps Commandotroepen (KCT) en een maritieme component bestaande uit Maritime Special Operation Forces (MARSOF). Erik Wegewijs, voormalig officier bij de Special Forces, legt uit wat het doel is: ,,De wereld waarin de Special Forces operaties uitvoeren is kwetsbaar, onvoorspelbaar, complex is en heeft meerdere gezichten. Eigenschappen als mentale veerkracht en adaptiviteit zijn hierbij essentieel. In Special Forces VIPS zoomen we met name in op het gedrag dat de deelnemers vertonen als ze onder constante druk staan, geen status, geen zekerheid en geen houvast hebben. Wij bepalen voor hen wanneer, hoe en waarom zij uit hun comfortzone gaan. De vraag is of ze in staat zijn om zichzelf hier uit te denken, of dat ze zich laten leiden door emotie. Beschikken zij over mentale eigenschappen die Special Forces Operators ook bezitten?”