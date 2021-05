Vier maanden na huwelijksbreuk wonen ze al samen: Sergio Herman (51) heeft nieuwe vlam

BNNVara woedend: Kassa ingekort én naar de maandag

15 mei BNNVara en AvroTros zijn furieus over het voornemen van de NPO om het programma Kassa zowel in te korten als te verplaatsen: van de zaterdagavond naar de maandag. In de nieuwe plannen van de publieke omroep voor 2022 zouden de consumentenprogramma’s Kassa en Radar afwisselend op één avond worden uitgezonden: de maandag.