Vier sterren voor de actiefilm John Wick 4: een geweldsballet van epische proporties

recensieTerwijl in een exclusieve club in Berlijn een bruut gevecht op leven en dood uitbreekt, de kogels door de ruimte suizen en bijlen in hoofden verdwijnen, danst iedereen eromheen onverstoord door. Waarom? Gewoon, omdat het er ‘cool’ uitziet. Welkom in de even banale als betoverende wereld van John Wick .

John Wick 4 Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Actiefilm



Wie wars is van dit soort hypergestileerde en door elke vorm van logica verlaten actiecinema heeft deze in 2014 gestarte filmreeks met Keanu Reeves als moordmachine allang vaarwel gezegd. Maar een beetje ‘Wickiaan’ krijgt met dit vierde hoofdstuk een meesterwerk voorgeschoteld. Met wervelend gechoreografeerde geweldsballetten die je naar adem doen happen, bijna drie uur lang.

De ex-huurmoordenaar uit de titel had ooit nog een helder wraakmotief: hij trok met een arsenaal aan wapens ten strijde tegen de schoften die de puppy van zijn overleden vrouw om zeep brachten. Inmiddels zit hij tot aan zijn nek in een strijd met de High Table, een criminele organisatie waarin bondgenoten ineens vijanden worden en andersom. Aan het hoofd staat De Markies (acteur Bill Skarsgard) die Wick aan de hoogste boom wil zien hangen, Wick probeert zich op zijn beurt uit dit wespennest te worstelen.

Keanu Reeves (bijna 60 jaar oud!) is sinds The Matrix niks van zijn charismatische koelbloedigheid verloren. Als Wick oogt hij tussen alle knokpartijen door wat afgepeigerd. Tegenstanders uitschakelen is nu zijn fulltime bestaan. De zinloosheid daarvan druipt van zijn gezicht. Het is ook deels waar deze film vol gezwollen oneliners (‘Yeah!’) over gaat: afgestompt door het leven gaan.

Schouwspel van jewelste

Maar wie een kaartje koopt voor John Wick doet dat voor het spektakel. Het eerste uur is vooral een herhaling van zetten, maar eenmaal in Parijs gaan alle remmen los. Met als een van de vele hoogtepunten een matpartij op de drukke rotonde rond de Arc de Triomphe waarbij de constant door auto’s geschepte tegenstanders door het beeld vliegen. Nog fraaier is een gevecht op de trappen van de Sacré-Coeur. Wick schakelt iedereen handig een voor een uit, maar klettert soms na een ferme dreun weer honderd treden naar beneden. Onvermoeibaar schiet hij zich wéér een weg naar boven. Het is een schouwspel van jewelste.

Vooral sinds Mad Max: fury road uit 2015 is ontdekt dat je actiefilms niet altijd moet voorzien van een onnodig aangekleed plot. De schoonheid kan hem zitten in de eenvoud. In beeldtaal. We gaan naar de bioscoop om het onmogelijke te zien. John Wick 4, die dat uitbundig viert, is in dat opzicht pure ecstasy.

Regie: Chad Stahelski. Hoofdrollen: Keanu Reeves, Donnie Yen, Bill Skarsgard en Ian McShane

