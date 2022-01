Vier sterren voor Nightmare Alley: heerlijk onvoorspelbaar

Crowdfun­ding geslaagd: verfilming Parkin­son-voorstel­ling Ernst Daniel Smid in de maak

De crowdfundingsactie om de theatervoorstelling Smelt, met operazanger en Parkinson-patiënt Ernst Daniël Smid in de hoofdrol, te kunnen verfilmen, is geslaagd. De benodigde 50.000 euro is in een paar weken tijd bij elkaar gesprokkeld, meldt regisseur Rowdy Pelgrim.

26 januari