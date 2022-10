Vier sterren voor oorlogsdrama Rebel: een boze filmdreun van jewelste

Een slimme scenariovondst trouwens, want op die manier krijgt zowel Kamal als de kijker direct door hoe geslepen IS de boel manipuleert en ‘fake news’ verspreidt. Het uitgangspunt is al voldoende voor een hele film. Maar Adil en Bilall willen meer.

Ook Kamals 13-jarige broertje valt ten prooi aan het moslimextremisme, waarna we in een slopende slotakte hun moeder de gevaarlijke poging zien doen haar jongens weer terug te halen. Het visueel explosieve Rebel is daarnaast óók doorspekt met musicalscènes én bevat actiesequenties die niet zouden misstaan in...nou, een Bad Boys For Life. Of dat allemaal lekker strookt met de ernst van het onderwerp? Daar zullen de meningen sterk over verschillen. En heel cynisch gesteld: Rebel lijkt soms de Moulin Rouge van het oorlogsgenre.