Vier sterren voor oorlogsepos Slag om de Schelde: massascènes met veel wapengekletter

André Hazes vond huurwoning maar werd geweigerd: ‘Ze wilden geen fans voor de deur’

1 juni Het is inmiddels geen geheim meer dat André Hazes en zijn vriendin Sarah van Soelen gaan samenwonen, maar daar is wel heel wat aan vooraf gegaan. Dat schrijft de zanger vandaag in een column voor Veronica Superguide. ‘In no time vond ik een prachtig huurappartement. Wat denk je? Word ik keihard geweigerd door de bewonersraad! Ze hadden geen zin in fans voor de deur.’