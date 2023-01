Vier sterren voor Welcome to the chippendales: gillende vrouwen, jaloezie, hebzucht en zelfs moord

serierecensieDe shows van de Chippendales-strippers brachten in de jaren 80 hysterisch gillende vrouwen in extase. Achter de schermen was er sprake van jaloezie, hebzucht en zelfs moord, zoals blijkt uit de dramaserie Welcome to Chippendales.

De Canadese actrice en Playboy-playmate Dorothy Stratten legt het haarfijn uit. Haar echtgenoot Paul Snider - een derderangs producent - twijfelt in 1980 over zijn medewerking aan een stripclub voor vrouwen in Los Angeles waar stoere mannen uit de kleren gaan.

,,Ik zal je iets schokkends vertellen”, houdt zij hem voor. “Ook vrouwen worden geil. Het mannelijk lichaam is gewoon mooi om naar te kijken.”

Met deze tekst haalt Stratten haar man - althans volgens de achtdelige dramaserie Welcome to Chippendales van Disney+ - over om een aandeel te hebben in de eerste Chippendales-club in Los Angeles.

Lang heeft Stratten (1960-1980), echte naam Dorothy Ruth Hoogstraten (haar ouders waren Nederlands), niet van haar voorspelling kunnen genieten. In hetzelfde jaar werd zij door haar jaloerse huwelijkspartner doodgeschoten waarna Snider ook zichzelf om het leven bracht.

Dit drama is nog maar een voorbode van wat de betrokkenen van deze stripclub te wachten staat. Het begint als de bekende Amerikaanse Droom die uitkomt.

Een voormalige pompbediende van Indiase afkomst, Somen Banerjee, droomt van een carrière als nachtclubeigenaar. Vooral om de sterren van Hollywood te ontmoeten. Zijn eerste pogingen lopen uit op een mislukking; moddergevechten van vrouwelijke worstelaars en wedstrijden in het zoveel eten van oesters trekken amper klandizie.

Totdat Banerjee, in gezelschap van Stratten en haar echtgenoot, een gaydisco bezoekt waar mannelijke modellen uit de kleren gaan. De kiem voor het Chippendale-imperium is gelegd. Binnen de kortste keren staan vrouwen van alle leeftijden te gillen van opwinding in de club waar zij de gespierde dansers, allemaal geronseld op het strand van Venice Beach, in hun strings dollarbiljetten toestoppen en zelfs handtastelijk worden. In de kleedkamers mag het vrouwelijk bezoek zich nog verder uitleven. Eigenaar Banerjee heeft inderdaad zijn goudmijn gevonden.

Kostbare rockmusical

Maar al snel treden spanningen op. Als de choreograaf en producer Nick De Noia (1941-1987) op het toneel verschijnt om de povere danskwaliteiten van de dansers naar een beter, creatiever niveau te tillen breekt al snel een machtsstrijd los tussen de beide leidinggevenden. Het plan om een kostbare rockmusical met de strippers gebaseerd op het monster van Frankenstein – maar dan de schepping van de ideale man met een perfect lichaam – drijft de beide partners uiteen.

De rol van De Noia wordt vertolkt door de Australische acteur Murray Bartlett die eerder furore maakte als de overspannen hotelmanager in het eerste seizoen van de hitserie The White Lotus. Over de verhouding tussen beide mannen zegt hij: ,,Ze kregen alle twee waar ze naar snakten: geld en erkenning. Maar toen beschouwden zij elkaar als concurrenten die elkaar in hetzelfde bedrijf gingen dwarsbomen.”

Dat deze werkverhouding zo fataal zou escaleren wist Bartlett niet voordat hij de rol accepteerde. ,,Ik kende de Chippendales-shows uiteraard. Ik had wel eens fragmenten op de televisie gezien. Maar ik mocht er niet naar toe. De voorstellingen waren uitsluitend voor vrouwen bedoeld. Toen ik het script van de serie las raakte ik steeds meer geïntrigeerd door deze, zo totaal verschillende mannen die eigenlijk tot elkaar waren veroordeeld. Op een gegeven moment staan zij, verblind door jaloezie, elkaar na het leven.”

De dramaserie is grotendeels gebaseerd op het boek Deadly Dance: The Chippendales Murders van K. Scott MaDonald en Patrick MontesDeOca. Daarin was al uitgeplozen hoe de opkomst van de Chippendales leidde tot bizarre ontwikkelingen waarbij op een gegeven moment zelfs de levens van enkele Chippendales-dansers gevaar liepen.

Volgens de slottekst van de serie is de nieuwe generatie dansers van de Chippendales nog steeds volop actief in de hele wereld. Maar van de mannen van het eerste uur is niemand meer in leven.

Welcome to Chippendales is nu in zijn geheel op Disney+ te bekijken.

