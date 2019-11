Vijf Nederlandse kanshebbers voor prestigieuze Gouden Roos

In de categorie Arts zijn drie Nederlandse documentaires genomineerd: Dance or Die , Instant Dreams en The Greenaway Alphabet . Dance or Die , over de Syrische danser Ahmad Joudeh die door het Nationale Ballet naar Amsterdam werd gehaald, sleepte eerder al een Emmy-nominatie in de wacht.

De NTR-jeugdserie Van vader naar moeder maakt kans in de categorie Children and Youth. In het programma volgt presentatrice Tatum Dagelet kinderen met gescheiden ouders. De vijfde nominatie is voor de NPO-webserie #tagged, internationaal bekend onder de naam SWIPE. De serie is genomineerd in de categorie Social Media Video Series en won eerder al een internationale prijs op het Hollyweb Festival in Amerika.