Vijf nieuwe karakters doen mee aan special van The Masked Singer

The Masked Singer verbreekt week na week zijn eigen kijkcijferrecord. Afgelopen weekend keken er 2.966.000 mensen naar het parade paardje van RTL 4. Daarmee was de show, waarin de Aap werd ontmaskerd , ook het best bekeken programma van de dag. Een week eerder had het programma ruim 2,7 miljoen kijkers.

In The Masked Singer , wereldwijd een grote hit, treden vermomde beroemdheden op van wie meestal niet bekend is dat ze kunnen zingen. Een bekend panel moet vervolgens raden wie schuilgaan achter de kostuums.

Kerstspecial Lego Masters

Op kerstavond is bij RTL 4 zoals altijd All you need is love te zien, dat dit jaar wel soberder zal zijn vanwege de coronamaatregelen. In aanloop naar de feestdagen presenteert Martijn Krabbé het nieuwe programma Merry little Christmas, waarin miniatuurbouwers proberen het beste kerstdorp van Nederland te maken. Ondanks de ontbinding van zijn contract is Paul de Leeuw ook dit jaar op 5 december te zien met Sint & Paul pakken uit!