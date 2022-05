Vijf sterren voor Deense serie Borgen: ‘Ook nu weer verbijsterend actueel’

RecensieIn onze playlist maken we je wegwijs in het actuele aanbod van on demand-films, series, albums en podcasts. Wat moet je (niet) gezien of geluisterd hebben en waarom? Vandaag het politieke drama Borgen .

Borgen Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Politiek drama (Netflix)



Tien jaar na het derde seizoen komt er een onverwacht vervolg op de meesterlijke Deense politieke serie Borgen. Hoewel hoofdrolspeelster Sidse Babett Knudsen aanvankelijk niet stond te trappelen om weer in de huid te kruipen van de politiek leider en premier Birgitte Nyborg ging zij toch overstag toen zij de bedoelingen van scenarist en bedenker Adam Price met de nieuwe reeks besprak.



De belangrijkste wijziging is dat Nyborg niet meer de premier van Denemarken is. Zij is opgevolgd door een vrouwelijke collega met wie het niet echt botert en is nu minister van Buitenlandse Zaken. In die hoedanigheid krijgt zij de maken met de precaire verhouding tussen Denemarken en de voormalige kolonie Groenland als blijkt dat daar olie wordt gevonden. De ontdekking leidt tot een steekspel waarbij ook buitenlandse machten betrokken raken.

Macht

Het belangrijkste thema van Borgen 4 is volgens bedenker Adam Price de aantrekkingskracht van de macht. ,,Birgitte Nyborg heeft een stapje terug moeten doen, maar wil nog altijd op het hoogste politieke platform van Denemarken een rol van betekenis spelen. Maar honger naar macht vergelijk ik met een langzaam werkend gif dat eerst smaakt naar koffie maar steeds meer een bittere bijsmaak krijgt. Birgitte krijgt veel tegengas, moet binnen haar partij weinig populaire standpunten innemen, maar zij blijft de idealist die de wereld wil verbeteren.”

Nyborg krijgt het zwaar te verduren. Zij zit midden in de overgang, leeft na haar scheiding alleen en heeft te maken met haar obstinate zoon die als milieuactivist zijn moeder in verlegenheid brengt met een onbezonnen actie. In de serie ligt zowel haar politieke- als privéleven onder een vergrootglas van de media die een belangrijke rol spelen in de overlevingsstrijd van Nyborg die alle trucs uit de kast moet halen.

Volledig scherm Borgen © Mike Kollöffel

Ook nu weer is Borgen verbijsterend actueel. De kijker krijgt soms het gevoel naar het Acht Uur Journaal te kijken door aangekaarte thema’s als natuurbescherming, gaswinning en de bemoeienissen van Rusland en China in deze regio. Ook komen er politici in voor die nogal onhandig met hun sms-berichten omgaan.

Beschikt Price soms over profetische gaven aangezien veel zijn voorspellingen uitkomen? ,,Het is domweg een kwestie van geluk. Wij introduceerden de eerste vrouwelijke premier van Denemarken wat drie maanden na de uitzending werkelijkheid werd toen Helle Thorning-Schmidt werd benoemd.”

Uiteraard zit er veel research in een serie als Borgen. ,,Dat wordt gewaardeerd. Veel Deense politici waarderen de serie, alleen ultrarechts heeft wel eens kritiek geuit. Maar het is beslist niet zo dat wij een politieke agenda hebben. Wij zijn er helemaal niet op uit om de mening van de kijker te beïnvloeden.’’

Bekijk hier al onze recensies:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment.