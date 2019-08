Vijfde seizoen Peaky Blinders verschijnt eind augustus

Eind juli bracht de Britse zender de trailer van het nieuwe seizoen al naar buiten. Het was toen nog onduidelijk wanneer fans weer voor de buis konden gaan zitten voor hun favoriete serie. Inmiddels is daar dus een antwoord op, al geldt die datum alleen nog voor BBC One. Wanneer het vijfde seizoen wordt vrijgegeven op Netflix is vooralsnog onduidelijk.



Peaky Blinders gaat over een gangsterfamilie in Birmingham en speelt zich af, enkele maanden na het einde van de Eerste Wereldoorlog in november 1918. De succesreeks is op Netflix en de BBC te zien. In de nieuwe reeks van de gangsterserie zien we hoe Thomas Shelby, de leider van de bende waar de serie naar is vernoemd, zijn politieke functie invulling geeft.