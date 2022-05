Vivienne van den Assem zwanger van haar tweede kindje

Kendrick Lamar geeft extra concert in Ziggo Dome

Kendrick Lamar geeft op 8 oktober een extra concert in de Ziggo Dome. De Amerikaanse hiphopster zou eerder alleen op 7 oktober in de Amsterdamse concertzaal staan, maar daar is nu wegens grote belangstelling een optreden bijgekomen, laat organisator Mojo vandaag weten.

