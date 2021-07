Vlaamse acteur opgepakt voor vermeend kindermisbruik na undercoveronderzoek

Om de acteur te lokken, werd er van alles in scène gezet. Van der Meulen deed zich op een openbare chatsite voor als pedofiel, waardoor hij vervolgens contact wist te leggen met de acteur. Die vertelde dat hij zelf op ‘jong’ valt en graag in contact wilde komen met andere mannen, ,,om samen op kinderen te kunnen geilen”. Van der Meulen wist uiteindelijk zijn vertrouwen te winnen en zo ontstonden er ook ontmoetingen.



Tijdens een afspraak in de lobby van een Antwerps hotel vertelde de acteur, die de afgelopen twintig jaar grote en kleine rollen had in producties van Studio 100, VTM, VRT en Disney, openhartig over zijn seksuele ervaringen met jonge kinderen. Hoe hij bijvoorbeeld seks zou hebben gehad met jongens van amper 14, hoe hij al meermaals naar een naaktstrand trok om daar families met jonge kinderen te begluren en hoe hij zijn eigen kinderen zou uitwisselen met ‘gelijkgestemden’, mocht hij ooit vader worden.