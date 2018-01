Vlaamse pornoproducente maakt seksfilm over 'hoer'-affaire rapper Boef

De pornoactrices die aan de spraakmakende Boef-productie meedoen zijn Jentina Small, die regelmatig opduikt in prikkelende films van Kim Holland, en 'adult model' Mandy Slim uit Rotterdam. Volgens Elise van Vlaanderen is er inmiddels een man gevonden die de 24-jarige Sofiane Boussaadia - de echte naam van Boef - gaat vertolken. Het gaat, zo is te zien op de filmposter, om een acteur met de naam Marvin. Elise zal zelf niet meespelen. ,,Ik ben alleen de bedenkster en producente.''



De pornofilm gaat BOEF heten met als ondertitel 'Blaas mijn band eens op'. Volgens de bedenkster kreeg ze de afgelopen dagen veel e-mailtjes met de vraag of een seksfilmpje over de rapper wellicht een leuk idee zou zijn. ,,Ik heb de knoop doorgehakt'', schrijft ze vandaag op Instagram. Elise benadrukt dat de dames in de film voor 'een afrekening' zullen zorgen. Wat dat inhoudt laat ze in het midden. Wel stelt ze dat luid en duidelijk zal worden wie - Boef of de meiden die hem na autopech een lift gaven naar een optreden in Delft - de echte 'kech' in het verhaal zal zijn. ,,Ik maak deze film, omdat ik als vrouw opkom voor mijn eigen rechten en die van anderen.''