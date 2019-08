Vliegende start voor Beste Zangers met Tim Akkerman in de hoofdrol

De avond zat vol met verrassingen, zo blijkt uit de eerste aflevering van het nieuwe seizoen Beste Zangers. Niet alleen volkszangeres Samantha Steenwijk, Youtube-ster Emma Heester en metalzangeres Floor Jansen gooiden hoge ogen met hun optredens voor hun collega's, ook de andere artiesten raakten met hun bijzondere performances die werden opgedragen aan musicalster Henk Poort.



Toch was er één zanger die met de keuze van zijn nummer al direct wat wist los te maken bij Henk Poort. Dat was Tim Akkerman met zijn vertolking van Breng me thuis uit de opera Les Misérables. Dat nummer heeft een speciale betekenis voor Poort: zijn stiefvader, die als een echte vader voor hem was, stierf een week na de première van Les Misérables. Het laatste lied wat hij Poort had horen zingen was Beng me thuis. ,,Het enige wat hij zei was: ‘Is dat nou wel goed voor je stem, dat hoge?”, schetste Poort gisteravond het verhaal. ,,En toen ik in Carré stond, keek ik omhoog en boven in de lodge zag ik mijn vader zitten. Iedere avond. Dat gaf me een heel goed gevoel. Ik vind het mooi dit, dankjewel", klonk het oprecht uit zijn mond.



Al bij de eerste noten die Akkerman ten gehore bracht waren de emoties op de gezichten van zijn collega's af te lezen. Het duurde dan ook niet lang tot de eerste tranen vloeiden: zowel Floor Jansen als Ruben Annink lieten hun waterlanders de vrije loop. ,,Zo, jezus man", merkte de metalzangeres op toen Akkerman klaar was met zijn optreden. Ook Poort bekende geëmotioneerd te zijn. ,,Dat laat me niet koud. Het brengt echt iets teweeg.”