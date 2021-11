Vlogger Dee was een jaar lang stil over drie miskramen: ‘Houd het niet langer vol’

Dee van der Zeeuw (24), met 1,4 miljoen Instagram-volgers een van de populairste influencers en youtubers van Nederland, heeft het afgelopen jaar drie miskramen gehad. Ze liet het onderwerp altijd uit haar vlogs, maar is er nu toch open over. ‘We willen de zwijgcultuur die hierop hangt doorbreken.’

‘Dit is nieuws dat je eigenlijk niet wilt delen, maar dat helaas wel de werkelijkheid is’, begint Dee bij een korte video waarin ze onder meer een positieve zwangerschapstest toont aan haar vriend Lars Gerbrands. Later in de video ligt ze verdrietig op bed.

‘2021 zou het jaar worden waarin wij ouders zouden worden’, vervolgt ze. ‘Je kent de risico’s, je weet dat het niet allemaal vanzelf hoeft te gaan, maar dit verwacht je nooit. Afgelopen jaar hebben wij drie miskramen gehad, waaronder een buitenbaarmoederlijke zwangerschap. Ervan uitgaande dat het ‘de volgende keer’ wel goed nieuws zou zijn, hebben we dit een jaar lang voor ons gehouden.’

Volledig scherm Dee van der Zeeuw en haar vriend Lars Gerbrands. © Brunopress

Dee vlogde onlangs een week lang niet. Dat was voor haar erg ongebruikelijk, omdat het haar werk is om haar leven te delen. Ze liet weten privé door een moeilijke tijd te gaan, maar wilde er niks over zeggen, omdat het niet alleen over haarzelf ging. Van der Zeeuw zei toen al dat ze op termijn mogelijk meer zou vertellen, ook omdat haar problemen herkenbaar zijn voor andere mensen.

‘Nu, drie miskramen later, hebben we toch besloten om dit treurige nieuws met jullie te delen’, schrijft ze. ‘Enerzijds omdat ik merk dat ik het niet langer volhoud om een masker voor te houden, anderzijds omdat ik weet dat we niet de enigen zijn die dit doormaken en we de zwijgcultuur die hierop hangt willen doorbreken.’

Quote We geven niet op Dee van der Zeeuw

In de video is het geluk op het gezicht van Dee te zien als haar zwangerschapstest positief blijkt te zijn, en even later het verdriet als ze vermoedelijk weer slecht nieuws heeft gekregen. ‘Ooit komt het goed’, staat boven in beeld. ‘We geven niet op’, schrijft ze. ‘We houden van elkaar en we beseffen meer dan ooit hoe dankbaar je moet zijn voor een gezond leven. Hoop doet leven.’

‘Bijna niet over gesproken’

Onder de post regent het hartjes en lieve woorden van fans en collega’s als Suzan & Freek, Kalvijn en Danny de Munck. ‘Heel goed dat je dit bespreekbaar maakt, dat zwanger worden niet vanzelfsprekend is’, schrijft mediapersoonlijkheid Laura Ponticorvo-Rijger, die zelf onlangs veel te vroeg beviel van dochter Giulia.

‘Zoveel stelletjes en bewust alleenstaande mama to be’s hebben dit meegemaakt en er wordt bijna niet over gesproken, terwijl je elkaar zo ontzettend kunt helpen en supporten’, vervolgt ze. ‘Soms lukt het niet om positief te blijven en voelt het als falen, althans, zo voelde dat voor mij. Maar echt! Er is hoop. Al lukt het niet op de natuurlijke manier, er zijn zoveel manieren met een beetje hulp, die de kans zullen vergroten. Wij hebben dit gedaan en na drie jaar heb ik eindelijk mijn dochtertje. Stay positive, hoe moeilijk het soms ook is.’

Dee is met bijna 350.000 abonnees op YouTube en 1,4 miljoen volgers op Instagram een van de populairste influencers en vloggers van het land. Bij het grote publiek werd ze bekend tijdens haar relatie met Enzo Knol.

