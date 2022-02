Volbeat vervangt Queens of the Stone Age op zondag van Pinkpop

Pinkpop maakt verder bekend dat de zaterdag van het festival inmiddels compleet is. De laatste toevoegingen zijn de Nederlandse band Chef’Special en de Vlaamse zangeres Selah Sue. Andere artiesten die hun opwachting maken in Landgraaf zijn headliners Metallica, Pearl Jam en Imagine Dragons en verder acts als Twenty One Pilots, Royal Blood, Nothing But Thieves en songfestivalwinnaar Måneskin.