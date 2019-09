Volkszanger Frank van Etten baalt enorm van Songfestival op ‘zijn’ concertdatum

,,Het is een klap in mijn gezicht.’’ Volkszanger Frank van Etten (37) uit Apeldoorn is niet blij dat zijn 20-jarig jubileumconcert in Sportpaleis Ahoy moet wijken voor het Eurovisie Songfestival. ,,Ik ben zelf ook een groot liefhebber van het songfestival. Maar dat het dan uitgerekend op mijn concertdatum wordt gehouden, dat is balen.’’

Hij hield er al rekening mee dat het Eurovisie Songfestival aan Rotterdam zou worden toegewezen. ,,Maar nu de kogel door de kerk is, is het toch behoorlijk confronterend.’’

Kosten

Van Etten had de muziektempel afgehuurd voor 9 mei, precies de periode dat de zaal beschikbaar moet zijn voor het songfestival. ,,We hadden al van alles georganiseerd. Podium, licht, geluid, gasten. We kunnen de meeste dingen wel verplaatsen naar een andere datum. Als we wel kosten maken, gaan we die natuurlijk verhalen op Ahoy.’’

Boze gezichten

De volkszanger, bekend van hits als Huisje op wielen (bijna zes miljoen views op YouTube) en Leef als een zigeuner, huurde Ahoy af om met 14.000 fans te vieren dat hij twintig jaar in het vak zit. Kaarten waren al in de verkoop. ,,Er zijn er al een paar duizend weg. Gelukkig hebben we nog even de tijd om zaken te regelen, ik heb ook nog geen boze gezichten gezien. Maar natuurlijk baal ik ervan.’’

Verplaatsen

Deze week nog gaat Van Etten om tafel met Ahoy om een nieuwe datum te plannen voor zijn concert. ,,Wanneer dat zal zijn kan ik echt nog niet zeggen, waarschijnlijk wel pas later in het jaar. We moeten onze agenda's naast elkaar leggen, en die van mij zit voor 2020 al behoorlijk vol.’’

Ondanks zijn teleurstelling, wil Van Etten niet bij de pakken neerzitten. ,,Ik blijf positief, we komen snel met een nieuwe datum.’’