Volkzangers Peter, Django en Frans zetten AFAS live op zijn kop

The Voice of Holland best bekeken programma van de dag

9:32 Ruim 2,2 miljoen mensen stemden vrijdagavond af op de tweede aflevering van het nieuwe seizoen van The Voice of Holland. Daarmee was de talentenjacht, waarin onder anderen de Haagse volkszangeres Samantha Steenwijk (31) vier stoelen omgedraaid kreeg, het best bekeken programma van de dag.