Voltallige raad van bestuur Césars stapt op

De voltallige raad van bestuur van de Académie des Arts et Techniques du Cinéma, de organisatie achter de Césars, stapt op. Dat heeft de raad vanavond bekendgemaakt in een verklaring aan Franse media. Het ontslag gaat in na de aankomende uitreiking op 28 februari.

De Franse equivalent van de Oscars kreeg de afgelopen weken fikse kritiek. Zo klaagden leden van de academie erover dat ze geen stem hebben, dat de directie niet transparant is en er een gebrek aan vernieuwing en diversiteit heerst. Daarnaast vielen de vele nominaties van regisseur Roman Polanski, die is veroordeeld voor seks met een minderjarige en recent is beschuldigd van verkrachting, niet goed. De raad van bestuur gaat in de verklaring niet in op de ophef, maar zegt unaniem op te stappen om “volledige vernieuwing van de raad mogelijk te maken”.

Het vertrek komt een dag na de open brief die negen feministische organisaties schreven over de nominaties van Polanski. “Als verkrachting een kunstvorm is, geef Polanski dan alle Césars”, schreven zij gisteren in hun oproep om niet te stemmen op de regisseur, die elf keer is genomineerd voor zijn nieuwste film J’accuse.