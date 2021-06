Voor al die oude, vastgeroeste mannen in paniek: wen er maar aan

Billie Eilish zegt sorry voor racistisch scheld­woord in opgedoken video: ‘Kots van mezelf’

9:12 Zangeres Billie Eilish (19) heeft haar excuses aangeboden voor een onlangs opgedoken video waarin ze een liedje playbackt met een racistisch scheldwoord. Ze was een jaar of 13 toen de video werd gemaakt en had geen idee dat het woord kwetsend is voor mensen van Chinese origine, stelt ze nu. Chinese fans zouden vanwege de video al hebben gepleit voor een boycot.